Центробанк не поддерживает разработанный Минстроем исчерпывающий перечень документов, которые коммерческие банки могут требовать при рассмотрении заявок на проектное финансирование застройщиков жилья, сообщает «Коммерсант» . Это следует из письма зампреда ЦБ Дмитрия Тулина замминистру строительства и ЖКХ Никите Стасишину.

В письме сообщается, что «применение нерыночных механизмов регулирования, к которым относится установление единого исчерпывающего перечня документов, может послужить сдерживающим фактором при принятии решения о предоставлении финансирования, а также не соответствует гражданско-правовому принципу свободы договора».

Список исчерпывающих документов, разработанный Минстроем, — это дополнительный административный барьер на пути к получению денег, а не эффективная мера защиты чьих-либо интересов, считают эксперты.

Минстрой намерен решить проблему обманутых дольщиков за пять-шесть лет Федеральный Фонд дольщиков получил 16 млрд рублей для достройки проблемных объектов.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предполагает, что список потребовался из-за проблем с финансированием небольших объектов в малых городах. По словам одного из федеральных чиновников, исчерпывающий перечень должен обеспечить доступ к финансированию девелоперам, работающим на локальных рынках, где цены ниже, чем в крупных городах. Иначе там строительство жилья может остановиться.

Один из банкиров пояснил, что при принятии решения по проектному финансированию банки ориентируются на коэффициент покрытия долга денежными потоками, который должен быть на уровне 1,25 и выше, но даже наличие в собственности участка и разрешения на строительство не всегда позволяет достичь этого показателя, поэтому в регионах приходится отказывать девелоперам.