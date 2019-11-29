Россельхозбанк ввел новый вклад «Доходный пенсионный». Оформить его можно при соблюдении одного из условий:

получении пенсии из Пенсионного фонда России или другого государственного или негосударственного органа, выплачивающего пенсию или пожизненное содержание, на счет, открытый в РСХБ;

представлении клиентом заявления (по установленной форме с отметкой о принятии) в адрес территориального органа ПФР или другого государственного или негосударственного органа, выплачивающего пенсию или пожизненное содержание, о перечислении пенсии или пожизненного содержания на счет, открытый в Россельхозбанке.

Минимальная сумма депозита — 500 рублей. Сроки размещения — 91, 180, 270, 395, 455, 540, 730, 910, 1 095 и 1 460 дней.

Доходность вклада при условии выплаты процентов в конце срока составит 5,4—7%, а при ежемесячной выплате процентов — 5,35—5,9% годовых.



Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.