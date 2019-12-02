Ситибанк дополнил линейку кредитных карт «Аэрофлот-Ситибанк Visa». Новая кобрендовая карта выпускается на премиальной платформе Infinite и предназначена для клиентов, которые предпочитают путешествовать рейсами авиакомпании «Аэрофлот» и альянса Skyteam, уточняют в банке.
Стоимость годового обслуживания карты «Аэрофлот-Ситибанк Visa Infinite» — 9 990 рублей, на первый год обслуживания предоставляется скидка в 30%.
Кредитные ставки составляют от 10,9% до 32,9% годовых.
Предусмотрена возможность копить мили программы «Аэрофлот Бонус», начисляемые за покупки по карте. За каждые потраченные 60 рублей, 1 доллар или евро клиенту будет начислено до 2,2 мили. Кроме того, при открытии карты клиент получает приветственный бонус в размере 3 миль за каждые 60 рублей на первые потраченные 90 тыс. рублей.
По карте «Аэрофлот-Ситибанк Visa Infinite» предусмотрены следующие условия для путешественников:
- Интернет и минуты за границей — как дома;
- доступ более чем в 900 бизнес-залов в аэропортах по всему миру с программой Lounge Key (два бесплатных прохода в год);
- услуга бесплатной упаковки багажа Pack & Fly;
- специальное предложение на питание в аэропорту и на борту от NovikovGroup;
- набор привилегий в аэропортах с приложением DragonPass;
- скидки на проживание в отеле и при аренде автомобиля;
- скидка на трансфер в аэропорт и обратно;
- премиальный консьерж-сервис от Visa;
- страхование путешествующих.
«Ситибанк не планирует сокращать накопления по своим бонусным программам в связи с новыми изменениями по сокращению комиссии взаимообменного сбора (interchange) в Европе. Более того, новая карта «Аэрофлот Visa Infinite» позволяет накапливать повышенные мили за покупки за рубежом», — указывает руководитель департамента кредитных карт и потребительского кредитования Ситибанка Пратик Баттачарджи.
Помимо бонусов в путешествиях обладатели карты получают доступ к скидкам при регулярных покупках у партнеров платежной системы Visa. Для членов семьи или друзей клиента может быть выпущена дополнительная карта, которая позволит ускорить процесс накопления миль программы «Аэрофлот Бонус».