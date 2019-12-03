Банк ВТБ предложил сервис оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей в мобильном приложении «ВТБ-Онлайн». У клиентов появилась возможность оплачивать покупки по QR в магазинах и на интернет-площадках, которые подключены к СБП, уточняется в сообщении кредитной организации.

Для совершения операции нужно открыть мобильное приложение «ВТБ-Онлайн», в разделе «Платежи» выбрать «Оплату по QR-коду» и сканировать код на экране устройства продавца или с экрана монитора при покупке в интернет-магазине. Далее останется проверить правильность данных и подтвердить операцию.



Комиссия за совершение покупок через СБП для пользователей отсутствует.

