• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях немного повысилась. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы в среду на сайте Банка России. Максимальная ставка по вкладам росла на протяжении более чем полугода начиная с августа 2018-го, но после локального пика в середине марта этого года стал очевиден перелом тренда — ставка глобально снижалась.

• Российские банки в ближайшей перспективе не планируют отказываться от работы с денежной единицей ЕС, несмотря на предостережение регулятора. На эти операции есть спрос, и он не снижается. Ранее ЦБ советовал банкам сократить бизнес в евро. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, низкие ставки делают такие операции убыточными, а валютные риски могут привести к кризису, как это было в 2014 году. Никаких официальных рекомендаций относительно операций в евро ЦБ не давал, рассказали представители банков.

• Законопроект, запрещающий коллекторам по агентской схеме работать с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), рассмотрят в весеннюю сессию, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Соответствующий документ разработают в период с декабря 2019 года по январь 2020-го. Законодательный запрет продавать задолженность по коммунальным платежам профессиональным взыскателям вступил в силу этим летом, однако его можно обходить через агентский договор.



• Участники фондового рынка обеспокоены новыми требованиями по информационной безопасности, приближенными к банковским, которые будут применены к ним уже с 1 января 2020 года. По оценке ЦБ, к 184 некредитным финансовым организациям могут применяться повышенные требования по информационной безопасности. Так, соответствие новым требованиям потребует 8—30 млн рублей разовых инвестиций в средних по размеру компаниях. Председатель комитета по экономической и информационной безопасности НАУФОР Михаил Шабанов считает, что суммарно по всем требованиям затраты могут составить от 70 млн рублей в год и более разово, дополнительно потребуются увеличение штата и около 20 млн рублей в год на поддержку.