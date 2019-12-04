Законопроект, запрещающий коллекторам по агентской схеме работать с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), рассмотрят в весеннюю сессию, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом пишут «Известия» . Соответствующий документ разработают в период с декабря 2019 года по январь 2020-го.

Законодательный запрет продавать задолженность по коммунальным платежам профессиональным взыскателям вступил в силу этим летом, однако его можно обходить через агентский договор. Коллекторы хотят возвращать долги за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) по агентской схеме, которая законом не запрещена.

По данным Росстата, объем дебиторской задолженности граждан за ЖКУ в 2018 году составил 525,39 млрд рублей. Сведения за 2019-й нельзя напрямую сопоставить с прошлогодними, потому что поменялась методология подсчетов. Теперь ведомство вычисляет долги по двум категориям: неплатежи перед исполнителями коммунальных услуг и не уплаченные деньги по прямым договорам с ресурсоснабжающими организациями. В общей сложности долги достигли 547,39 млрд рублей.

Путин подписал закон о запрете на передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХ Закон также запрещает перераспределять долг между другими собственниками дома.

По словам юристов, кредиторы и коллекторы обязаны соблюдать закон о возврате просроченной задолженности. А вот организации, предоставляющие услуги ЖКХ, ничем не регулируются.

В управляющих компаниях отметили, что нормативное закрепление правил облегчило бы им работу. Законодательное регулирование деятельности предпочтительнее, так как четкие регламенты повышают конструктивность взаимодействия между должником-потребителем и поставщиком коммунальных услуг. Возможность передавать по агентской схеме долги за услуги ЖКХ на взыскание коллекторам — тема спорная, требующая регламентации на законодательном уровне.