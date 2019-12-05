Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 декабря 2019 года составил 7,946 трлн рублей, что эквивалентно 124 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении Минфина.

По состоянию на 1 ноября объем ФНБ составлял 7,95 трлн рублей, что было эквивалентно 124,5 млрд долларов.Таким образом, объем ФНБ за месяц уменьшился на 4 млрд рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 45,307 млрд долларов, 39 млрд евро и 7,6 млрд фунтов стерлингов.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США, за период с 15 декабря 2018 года по 30 ноября 2019-го составила 648,5 млн долларов, что эквивалентно 41,554 млрд рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 30 ноября 2019 года составила 207,254 млрд рублей, говорится в материалах ведомства.



Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2019 году составил 47,208 млрд рублей, что эквивалентно 729,5 млн долларов США.

