Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг петербургского Энергомашбанка до уровня «ruB-», по рейтингу установлен «негативный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «ruB» с «негативным» прогнозом.

Понижение рейтинга обусловлено существенным ростом концентрации крупных кредитных рисков, в том числе на нерезидентах, на фоне ухудшения ликвидной позиции банка, поясняют аналитики. Они уточняют, что рейтинг банка также обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, приемлемым буфером капитала, умеренно низким качеством активов, уязвимой ликвидной позицией, консервативной оценкой уровня корпоративного управления.

«Негативный» прогноз по рейтингу, означающий высокую вероятность его снижения в среднесрочной перспективе, связан c усилением стратегических рисков бизнес-модели банка, а также со снижением транспарентности его бизнеса.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями кредитной организации на банковском рынке РФ и в домашнем регионе, а также ее узкой клиентской базой в сегменте кредитования (64 заемщика из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 69 заемщиков-физлиц), указывают в «Эксперт РА». Для кредитной организации характерна приемлемая диверсификация бизнеса по сегментам кредитного риска, при этом отмечается повышение рисков текущей бизнес-модели вследствие увеличения финансирования корпоративных клиентов за счет депозитов физических лиц. Рост корпоративного кредитного портфеля сконцентрирован на узкой группе заемщиков (в том числе на нескольких нерезидентах), что привело к усилению концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска. Также, по мнению агентства, отдельные лица в структуре собственности банка обладают признаками номинальности владения. Акционерами банка с осени 2018 года являются 11 физических лиц с долями владения не более 10%, две трети из которых являются резидентами иностранных государств, напоминают в «Эксперт РА».

Банк поддерживает значения нормативов достаточности капитала с запасом над регулятивными минимумами, но изменение кредитной политики в части наращивания кредитования в 2019 году может нести повышенные риски обесценения ссуд и привести к снижению буфера абсорбции убытков. Вместе с тем агентство приняло во внимание планы банка по увеличению объема собственных средств на 800 млн рублей в 2020 году. Также отмечается высокий уровень чистой процентной маржи и рентабельности деятельности. Для банка характерен повышенный уровень расходов на обеспечение деятельности при адекватном уровне их покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами.

«Эксперт РА» указывает на умеренно низкое качество активов банка на фоне роста объема кредитов нерезидентам с 300 млн до 1,18 млрд рублей за период с 1 апреля по 1 октября 2019 года. Качество ссудного портфеля также оценивается как умеренно низкое. Агентство обращает внимание на снижение оборачиваемости корпоративного кредитного портфеля в течение 2019 года и уменьшение обеспеченности ссудного портфеля. Давление на рейтинг оказывает снижение уровня отраслевой диверсификации кредитного портфеля (на 1 сентября доля крупнейшей отрасли составила 76% портфеля по юрлицам и ИП).

Агентство констатирует сокращение запаса текущей ликвидности банка и снижение устойчивости текущей ликвидности к досрочному изъятию средств на фоне узкого спектра источников дополнительной ликвидности. Перераспределение средств из депозитов Банка России в более долгосрочные кредиты привело к уменьшению ликвидных активов на балансе банка. Ресурсная база характеризуется усилением зависимости от ключевого источника фондирования — средств физлиц и ИП.



Отмечаются отдельные недостатки в управлении основными видами банковских рисков, а также повышенная чувствительность банка к регулятивным рискам. Негативное влияние на рейтинг оказывает деконцентрированная структура собственности банка. Повышение риск-аппетитов банка не согласуется с целевыми показателями, заложенными в стратегию развития, что оказывает давление на финансовую устойчивость.

