«Русский Стандарт» обеспечил техническую возможность совершения покупки с помощью Системы быстрых платежей через пинпад. Об этом сообщили в банке, уточнив, что операция была проведена в столичном магазине «ЦУМ» и стала первой такой трансакцией в России.

Как отмечается в релизе банка, уникальность сервиса, внедренного с его помощью универмагом, состоит в том, что динамический QR-код впервые отображается на экране выносной клавиатуры (пинпада), подключенной к кассовому устройству мерчанта. «Технология оплаты проста: выбрав вариант оплаты «через СБП», достаточно лишь отсканировать QR-код через мобильное приложение своего банка на телефоне и подтвердить операцию. Банк плательщика также должен поддерживать в своем приложении оплату по QR-кодам и быть участником СБП», — указывают в «Русском Стандарте».



Отличие динамического QR-кода от статического в том, что для каждой покупки формируется новый код. Деньги со счета покупателя поступают на счет юридического лица в течение 15 секунд с момента подтверждения перевода в мобильном банке.