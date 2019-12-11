Рост кредитования физлиц в России по итогам 2019 года составит 18—19%, а в следующем году снизится до 12—14%. Такой прогноз был представлен в презентации старшего вице-президента Сбербанка Юлии Чупиной.



Рост корпоративного кредитования, по прогнозу Сбербанка, в текущем году составит около 4—5%. В следующем году аналитики банка ожидают увеличения темпов роста до 6—8%. Сбербанк занимает 40,9% на рынке кредитования физлиц.

По словам Чупиной, доля банка на этом рынке осталась на прежнем уровне, при этом немного снизилась доля на рынке корпоративного кредитования.