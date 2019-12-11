Профицит бюджета России за 11 месяцев с начала текущего года составил 3,025 трлн рублей, или 3,1% ВВП за этот период. Такую предварительную оценку приводит Минфин на своем сайте.

Профицит бюджета РФ за январь — октябрь составил 3,5% ВВП, или 3,071 трлн рублей.



Доходы бюджета в январе — ноябре равнялись 18,025 трлн рублей (89,3% утвержденных на год), из них нефтегазовые — более 7,265 трлн рублей, ненефтегазовые — 10,759 трлн рублей. Расходы бюджета составили 14,999 трлн рублей.

Бюджет РФ на 2019 год изначально был утвержден с профицитом 1,7% ВВП. Однако согласно принятым поправкам профицит по итогам 2019 года ожидается на уровне 1,4% ВВП.

