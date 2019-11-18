Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять во втором чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов.



Согласно принятым ко второму чтению поправкам, в частности, в результате перераспределения средств будет выделен 161 млрд рублей на осуществление имущественного взноса РФ в государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» в связи с необходимостью обеспечения ее финансовой устойчивости и сохранения требуемого уровня достаточности капитала в условиях планируемого перехода к расчету капитала и коэффициентов достаточности капитала по новым стандартам (МСФО), компенсации негативного влияния по ряду активов ВЭБ.РФ, а также наращивания кредитного портфеля.

В резервный фонд правительства дополнительно направят 3,7 млрд рублей, на взнос в уставный капитал АО «ДОМ.РФ» в связи с переходом на финансирование проектов жилищного строительства с 1 июля 2019 года с использованием счетов эскроу — 4,1 млрд, на докапитализацию ПАО «Промсвязьбанк» для кредитования реального сектора экономики — 7,8 млрд.