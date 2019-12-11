Сбербанк увеличил количество банков-партнеров в Таджикистане в рамках своей экосистемы переводов. Теперь клиенты мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» смогут переводить деньги на карты или счета клиентов Первого Микрофинансового Банка.

Как уточняют в Сбербанке, вышеназванная кредитная организация стала пятым его партнером из Таджикистана, подключенным к экосистеме переводов по номеру мобильного телефона. До этого клиентам стали доступны переводы в «Душанбе Сити», Коммерцбанк Таджикистана, Спитамен Банк и банк «Эсхата».



Услуга доступна в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» на платформах iOS и Android в разделе «За рубеж» — «По номеру телефона на карту/счет». Для перевода достаточно указать номер мобильного телефона получателя, привязанный к его карте или счету. Комиссия за перевод составит 1%, минимум 30 рублей, максимальная сумма перевода — 50 тыс. рублей. Перевод можно осуществить в рублях, а при зачислении на карту в Таджикистане он будет конвертирован в валюту карты по курсу на день перевода.