Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило Меткомбанку долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне «B2» со «стабильным» прогнозом. Базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности банка подтверждены на уровне «b2». Полностью рейтинговые действия перечислены в сообщении Moody's.

Подтверждение рейтингов Меткомбанка обусловлено хорошим уровнем достаточности капитала, обеспечивающим буфер для абсорбции потенциальных убытков, а также наличием значительной подушки ликвидности, поясняют аналитики.



В качестве ограничивающих факторов упомянуты подверженность банка рыночному риску, что делает волатильными его показатели прибыльности, концентрированная и волатильная депозитная база, а также узкая и высококонцентрированная клиентская база, значительную роль в формировании которой играют связи акционеров. На 20 крупнейших заемщиков приходится 56% валового объема кредитов, на 20 крупнейших вкладчиков — 44% клиентских депозитов на 30 июня 2019 года: это выше, чем в среднем по рынку.