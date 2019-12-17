Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,24% и составил 3 013,29 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,23% до отметки 1 520,6.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,12%, Мосбиржи — на 0,17%. Акции «Газпрома» подорожали на 0,39%, «АЛРОСы» — на 1,35%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,58%.

Во вторник российский фондовый рынок попытался продолжить восходящую динамику, однако сил на полноценный рост не хватило, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. При этом внешний фон был противоречивым, замечает он.

«Так, поддержку покупкам в наших акциях оказывала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вплотную подошел к 66 долларам. Сдерживающим же фактором выступила динамика западных рынков», — поясняет эксперт.

Он напоминает, что в ходе сегодняшней сессии индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум в районе 3 020 пунктов, но удержаться у этого значения и тем более продолжить восходящую динамику не получилось. Ближе к вечеру продажи возобладали, в результате чего часть роста была скомпенсирована.

«Однако индекс Мосбиржи смог удержать позиции выше ноябрьских максимумов. При этом закрепление индекса выше 3 010 пунктов будет говорить в пользу продолжения восходящей динамики и возможности в среднесрочной перспективе достижения отметки 3 180 пунктов», — заключает аналитик.