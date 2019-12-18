Средняя стоимость полиса ОСАГО по итогам 11 месяцев 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1%: с 5 703 до 5 409 рублей. Средняя выплата, напротив, вновь выросла на 2,6%: с 66,6 тыс. до 68,3 тыс. рублей. Об этом сообщил президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.



Он подчеркнул, что средняя премия по ОСАГО для автомобилей физлиц за этот же период снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,45%: с 5 569 до 5 377 рублей.

За 11 месяцев 2019 года количество заключенных договоров по ОСАГО выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3%: с 36,17 млн до 36,65 млн штук. При этом сумма начисленных премий за этот же период сократилась на 3,9%: с 206,27 млрд до 198,26 млрд рублей.

Количество заявленных убытков выросло на 3,7%: с 1,99 млн до 2,06 млн штук, а урегулированных — на 2,8%: с 1,94 млн до 2 млн штук. Общая сумма страховых выплат увеличилась на 5,4%: со 129,41 млрд до 136,39 млрд рублей.

«Мы видим, что практически весь 2019 год, после того как начался первый этап реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО, премии по обязательной «автогражданке» неуклонно снижаются, а выплаты растут. Кроме того, с 1 декабря начали работать актуализированные справочники стоимости запчастей, согласно которым стоимость «средней корзины» деталей выросла почти на 10%. Все эти изменения создают напряженную финансовую ситуацию на рынке ОСАГО. Чтобы сохранить позитивный для автовладельцев тренд на снижение стоимости обязательной «автогражданки», реформу необходимо как можно быстрее продолжить. Поправки, внесенные недавно депутатами Госдумы и индивидуализирующие тариф по ОСАГО, бесспорно, приведут к дальнейшему снижению стоимости полиса для подавляющей части автовладельцев и позволят сохранить конкуренцию между страховыми компаниями», — сказал Игорь Юргенс.

9 января 2019 года вступили в силу изменения к указанию Банка России о тарифах на ОСАГО, согласно которым тарифный коридор по обязательной «автогражданке» был расширен на 20% вверх и вниз. Кроме того, был реформирован коэффициент «возраст-стаж»: вместо четырех градаций возраста и стажа он стал включать 58 градаций. Также в соответствии с этими изменениями с 1 апреля 2019 года была проведена реформа коэффициента «бонус-малус» (КБМ). В тех случаях, когда у автовладельца было несколько разных значений КБМ, за ним был закреплен один, самый низкий. Кроме того, КБМ перестал «сгорать»: теперь в случае перерыва в вождении за автовладельцем сохраняется тот же КБМ, который был у него до перерыва.