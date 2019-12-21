Цены на большинство популярных новогодних подарков в России в ноябре выросли по сравнению с ноябрем прошлого года, следует из данных Росстата. Сильнее всего подорожали тушь для ресниц (на 4,9%, до 464 рублей) и шоколад (на 4,8%, до 874,85 рубля за 1 кг).

Стоимость кастрюль из эмалированной или нержавеющей стали выросла на 3,8% (до 826,6 рубля), полотенца подорожали на 3,5% (до 320,7 рубля).

Туалетная вода подорожала на 2,9% (до 1 970,9 рубля за 100 мл), книги — на 2,1% (до 342,2 рубля), мягкие игрушки — на 1,6% (до 559,4 рубля), коньяк — на 0,2% (до 1 276,2 рубля за литр).

Подешевели только смартфоны — на 5,65% (до 8 227,25 рубля).