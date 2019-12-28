Компания «МТС» запускает комплексное решение для цифрового управления многоквартирными домами, в которое входит программное обеспечение для управляющих компаний и мобильные приложения для жильцов дома и мастеров, обслуживающих квартиры, следует из релиза оператора связи.

«Продукт автоматизирует сбор показаний счетчиков, занесение данных в систему и выставление счетов. В приложении для жильцов есть возможность оплатить счета за ЖКУ и настроить автоплатеж, что позволяет повысить собираемость оплаты на 50%. Решение дает управляющей компании возможности для получения дополнительных доходов от платных услуг за счет эффективного продвижения», — говорится в сообщении.

В приложении предусмотрен раздел с информацией об услугах компании, а также рекламный блок. Статистика по заявкам на вызов мастеров — их категориям, количестве, динамике решения — дает возможность увидеть, с чем связано наибольшее количество обращений, и предотвратить появление системных проблем, заключили в МТС.

