Чаще всего россияне тратят годовую премию на покупку новогодних подарков, еду и новогодние развлечения, а также выплату кредитов. Об этом в своем исследовании рассказывает «Росгосстрах».

«Россияне не рассматривают годовую премию как способ создания дополнительных накоплений или подушки безопасности на будущее. Исследование показало, что даже при небольших доходах, которые у подавляющего большинства не превышают 35 тыс. рублей (72,6%), респонденты используют этот редкий шанс для покупки подарков (37%)», — говорится в сообщении.

Помимо подарков граждане предпочитают тратить годовую премию на еду и новогодние развлечения — 32,1%, выплату кредитов — 23%.

Почти 60% опрошенных попадают под влияние скидок в магазинах, за счет которых они принимают решения о трате бонусов. При этом около 70% не обращают внимания на специальные предложения к Новому году по финансовым продуктам.

Две трети респондентов (66%) не имеют сбережений. Основным источником накоплений для большинства является зарплата (87,8%), еще 12,2% опрошенных откладывают деньги с премий.