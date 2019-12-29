Пользователям Сбербанка ID доступна скидка в 15% на билеты в кино на «Рамблер/кассе» и «Афише», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для получения 15-процентной скидки на билеты в кино необходимо авторизоваться на медийно-сервисной платформе «Афиша» или в сервисе «Рамблер/касса» с компьютера по Сбербанку ID. Для этого достаточно отсканировать QR-код через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», — говорится в релизе.



Сбербанк ID — это единый аккаунт для удобного и безопасного входа на сервисы экосистемы Сбербанка и партнеров. По Сбербанку ID уже можно войти более чем в 35 сервисов, включая Delivery Club, «Ситимобил», «Спасибо от Сбербанка», «ДомКлик», «СберМобайл» и другие. Сервисом с начала 2019 года воспользовались более 5 млн человек, уточняют в банке.