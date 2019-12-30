• Номера телефонов, СНИЛС и ИНН более 28 тыс. пользователей сайта госуслуг одного из российских регионов оказались в открытом доступе. Об этом рассказал основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян. Утечка произошла из-за ошибочной настройки программного обеспечения одного из серверов портала, в результате чего данные оказались доступными для свободного скачивания. Позднее в Минкомсвязи сообщили, что уязвимость закрыта и системы работают в штатном режиме.



• Объем мобильной передачи данных в РФ за три квартала 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018-го увеличился на 52%. Таковы данные Минкомсвязи. Мобильный интернет-трафик в России в январе — сентябре достиг почти 10,9 млрд Гб, что почти на 7% больше, чем за весь 2018 год (около 10,2 млрд Гб). Пока мобильного трафика в России меньше, чем фиксированного: за девять месяцев пользователи домашнего Интернета прокачали более 33 млрд Гб. Но растет он не так быстро, как сотовый, объем данных которого за год увеличился на 18,5%.

• Совокупное состояние 23 российских миллиардеров в 2019 году выросло максимальными за последние четыре года темпами — на 52,9 млрд долларов, подсчитало агентство Bloomberg. Первое место в рейтинге занял один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние за 2019 год увеличилось на 8,5 млрд долларов до 28,2 млрд. Второе место занял совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (+5,2 млрд долларов за 2019 год). Его состояние составляет 24,6 млрд долларов.

• Каждый четвертый опрошенный россиянин доволен в 2019 году своим местом работы и готов рекомендовать его друзьям, при этом больше половины (52%) респондентов не удовлетворены работой из-за низкой зарплаты, ее задержек, плохих условий труда или переработок. Таковы данные опроса аналитического центра НАФИ. При этом, несмотря на неудовлетворенность работой, большинство респондентов (77%) не планируют ее менять в течение ближайших шести месяцев.

