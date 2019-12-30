Совокупное состояние 23 российских миллиардеров в 2019 году выросло максимальными за последние четыре года темпами — на 52,9 млрд долларов, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на Bloomberg.



Первое место в рейтинге занял один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние за 2019 год увеличилось на 8,5 млрд долларов до 28,2 млрд долларов. Второе место занял совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (+5,2 млрд долларов за 2019 год). Его состояние составляет 24,6 млрд долларов. На третьем месте — совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов. Его капитал вырос на 6,22 млрд долларов до 22,3 млрд. Четвертое место занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием в 21,3 млрд долларов (+3,46 млрд долларов), пятое — основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (+2,51 млрд долларов до 20 млрд).

Forbes назвал пять самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года Они заработали 27 млрд долларов за год.

На шестом месте — Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре», (+4,35 млрд долларов до 18,2 млрд). Седьмое место занял Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон»), его состояние стало больше на 2,51 млрд долларов и составило 16,7 млрд долларов. На восьмой строчке — Роман Абрамович (Evraz), его состояние составило 16,2 млрд долларов (+2,1 млрд долларов). Девятое место досталось бенефициару «Еврохима» и СУЭК Андрею Мельниченко (+2,83 млрд долларов до 15,3 млрд). Десятое место у основного владельца «Реновы» Виктора Вексельберга, чье состояние выросло на 1,67 млрд долларов и достигло 14,8 млрд долларов.