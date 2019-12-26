Пятеро самых разбогатевших российских миллиардеров списка Forbes за 12 месяцев прибавили к своим состояниям в сумме 27 млрд долларов, пишет издание.

Первое место в списке занял владелец более 30% акций «Норникеля» Владимир Потанин, за год увеличивший свое состояние более чем на треть. Его состояние на 24 декабря — 23,8 млрд долларов. За год Потанин прибавил к своему капиталу почти 8 млрд долларов. Благодаря этому бизнесмен в рейтинге Forbes Real Time занимает уже третью строчку.

На втором месте по годовому приросту состояния — Леонид Михельсон (плюс 5,9 млрд долларов). Состояние на 24 декабря — 27 млрд долларов. Он остался лидером рейтинга 200 богатейших россиян. Михельсон владеет крупными пакетами акций «Новатэка» и «Сибура».

На третьем месте в списке самых разбогатевших за год россиян — совладелец крупнейшей независимой нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. Его состояние за год выросло на 5,3 млрд долларов, до 23,8 млрд долларов.

Владелец пакетов акций компаний «Новатэк», «Сибур», «Стройтранснефтегаз», «Стройтрансгаз» и «Трансойл» Геннадий Тимченко занимает четвертую строку списка (плюс 4,1 млрд долларов). Состояние на 24 декабря — 22,7 млрд долларов.

Замыкает список владелец пакета акций «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние за год выросло на 3,8 млрд долларов, до 20,2 млрд долларов.