Каждый четвертый опрошенный россиянин доволен в 2019 году своим местом работы и готов рекомендовать его друзьям, при этом больше половины (52%) респондентов не удовлетворены работой из-за низкой зарплаты, ее задержек, плохих условий труда или переработок. Об этом говорится в результатах опроса аналитического центра НАФИ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

«В 2019 году каждый четвертый работающий (25%) доволен своим местом работы и готов рекомендовать друзьям и близким работать в своей организации. Причины, по которым работающие чаще всего рекомендуют своего работодателя: высокая заработная плата, стабильность компании, хороший рабочий коллектив, удобный график работы», — говорится в результатах опроса.

Отмечается, что доля удовлетворенных местом работы выросла почти вдвое с 2016 года: тогда она составляла 13%.

Однако порядка 52% опрошенных недовольны своей работой, в 2016 году их было 55%. Причинами недовольства чаще всего являются низкий уровень зарплаты или ее задержки, высокая нагрузка, переработки, плохие условия труда, неудобный рабочий график. В целом удовлетворены местом работы, но не стали бы его рекомендовать 19% опрошенных.

При этом, несмотря на неудовлетворенность работой, большинство респондентов (77%) не планируют ее менять в течение ближайших шести месяцев.