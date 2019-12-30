Объем мобильной передачи данных в РФ за три квартала 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018-го увеличился на 52%, пишут «Известия» , ссылаясь на данные Минкомсвязи. Мобильный интернет-трафик в России в январе — сентябре достиг почти 10,9 млрд Гб, что почти на 7% больше, чем за весь 2018 год (около 10,2 млрд Гб).



Пока мобильного трафика в России меньше, чем фиксированного: за девять месяцев пользователи домашнего Интернета прокачали более 33 млрд Гб. Но растет он не так быстро, как сотовый, объем данных которого за год увеличился на 18,5%.

Ранее агентство Telecom Daily провело опрос, в ходе которого 74% респондентов заявили: в III квартале 2019-го их расходы на сотовую связь по сравнению с началом года увеличились на 10%. Эксперты отметили, что основная причина роста расходов кроется в увеличивающемся объеме потребления услуг, в том числе мобильного Интернета. Также, по словам экспертов, растет интерес к мобильному видео: сейчас это наиболее трафикоемкий вид контента. Еще один стимул роста мобильного Интернета — доступность услуг связи. Тарифы на нее c начала года выросли на 10—12%, но остаются одними из самых низких в мире, отмечают эксперты.

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По мнению операторов, растет популярность видео- и стриминговых сервисов, а также объемов видеоконтента в социальных медиа и мессенджерах. Еще одна причина роста трафика — увеличение спроса на мобильную связь в корпоративном сегменте: раньше бизнес по большей части пользовался фиксированной. Также причина роста — маркетинговые инициативы по привлечению новых абонентов, в том числе во включении в пакеты дополнительного интернет-трафика. Его росту способствует и высокая динамика строительства сетей 4G, распространение смартфонов с поддержкой связи четвертого поколения, развитие онлайн-сервисов и изменение структуры потребления услуг, отмечают операторы.