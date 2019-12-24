Первые всероссийские учения по обеспечению устойчивой работы Рунета, Интернета вещей и связи общего пользования показали, что власти и операторы связи готовы эффективно реагировать на угрозы, сообщил замглавы Минкомсвязи России Алексей Соколов.

Он отметил, что в рамках одного из эпизодов учений изучалась кибербезопасность объектов электроэнергетической сферы. Кроме того, участники исследовали и отработали несколько групп сценариев. Первый из них связан с проверкой целостности и безопасности устойчивости работы Интернета в РФ в случае внешних негативных воздействий.

Во второй блок отнесены вопросы обеспечения безопасности абонентов сотовой связи: защита персональных данных, возможность перехвата их трафика, СМС-сообщений, раскрытие геолокации.

Чиновник также обратил внимание на то, что были изучены риски и уязвимости «умных устройств», реализованных по различным технологиям. В перспективе ожидается отработка отражения потенциальных сетевых рисков в промышленном комплексе и транспортной сфере.

Помимо Минкомсвязи, оценивать учения предстояло и сотрудникам МЧС. Они наблюдали за тем, как в потенциально кризисных условиях проводится межведомственная координация и ремонтно-восстановительные работы в сетях связи.

По словам Алексея Соколова, сценарии отрабатывались несколько дней, и в понедельник, 23 декабря, состоялся их завершающий этап. Замглавы Минкомсвязи подчеркнул, что отработка сценариев по обеспечению устойчивой работы Рунета продолжится в 2020 году и в дальнейшем на регулярной основе.