Собрание акционеров МТС утвердило выплату более 26 млрд рублей специальных дивидендов, решение принято исходя из финансовых результатов компании и продажи подразделения на Украине, следует из релиза компании.



«ПАО «МТС»... объявляет об утверждении внеочередным общим собранием акционеров МТС 30 декабря 2019 года специальных дивидендов в размере 13,25 рубля на одну обыкновенную акцию МТС (26,50 рубля на одну АДР) на общую сумму 26,48 миллиарда рублей. Решение о выплате специальных дивидендов принято исходя из финансовых результатов МТС за девять месяцев 2019 года и сделки по продаже ПрАО «ВФ Украина», осуществленной в ноябре 2019 года», — говорится в сообщении.

Реестр акционеров, имеющих право на получение специальных дивидендов, закрывается 10 января 2020 года, выплата дивидендов завершается 14 февраля 2020-го.