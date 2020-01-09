ЦБ установил официальные курсы валют на 10 января.

Курс доллара понизился на 67,17 копейки, составив 61,234 рубля (61,9057 рубля на 9 января). Курс евро снизился на 1,32 рубля до 68,0555 рубля (69,3777 рубля на 9 января).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 12:39 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 61,2 рубля (минус почти 5 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 67,97 рубля (минус 8 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 61,12—61,41 рубля за доллар и 67,91—68,25 рубля за евро.