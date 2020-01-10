ЦБ установил официальные курсы валют с 11 января.

Курс доллара повысился на 2,92 копейки, составив 61,2632 рубля (61,234 рубля на 10 января). Курс евро снизился на 1,05 копейки до 68,045 рубля (68,0555 рубля на 10 января).

На валютных торгах Московской биржи на 12:07 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился менее чем на 1 копейку и составил около 61,3 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 68,01 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 61,16—61,34 рубля за доллар и 67,95—68,14 рубля за евро.