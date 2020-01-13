Банк России привлек банк «ФК Открытие» к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях», сообщается на сайте регулятора. Соответствующие постановления от 8 ноября и два от 16 декабря 2019 года вступили в законную силу 10 января 2020 года.



Банк «Открытие» привлечен к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Во всех случаях банку назначены административные штрафы. Для юридических лиц штраф по данной статье КоАП может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.



ЦБ в последнее время не раз привлекал банк «Открытие» к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями. Ранее в интервью Банки.ру заместитель председателя правления, руководитель розничного блока банка «Открытие» Вениамин Полянцев отмечал, что архитектурный ландшафт кредитной организации включает учетные системы более чем 15 разных банков со множественными источниками данных, актуальность, качество и корректность которых отличаются от системы к системе, а «в 2019 году на ситуацию повлиял масштабный и сложный интеграционный процесс: в разрозненный IT-ландшафт «Открытия» мигрировали клиенты экс-Бинбанка». По его словам, в момент миграции продуктов в единую автоматизированную банковскую систему происходит перемещение всего продуктового профиля клиента, кредитных конвейеров, клиентских карточек, и, «естественно, иногда могут возникать ошибки».

Ранее в «Открытии» также подчеркивали, что постановления подтверждают факт отсутствия у банка каких-либо преференций со стороны ЦБ как его акционера.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.