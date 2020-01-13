Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,9% и составил 3 151,69 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,31%, до отметки 1 619,73.

Бумаги Сбербанка подорожали на 1,46%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,62%, «АЛРОСы» — на 2,65%, Мосбиржи — на 0,71%. Акции «Газпрома» подешевели на 0,25%.

Отечественный рынок ценных бумаг в понедельник завершает сессию смешанными колебаниями, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, внешний фон остается ровным, но к вечеру цены на нефть пошли вниз, чем оставили инвесторов без значимых торговых идей.