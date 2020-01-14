С помощью цифровой платформы «Забизнес.рф» по состоянию на 9 января 2020 года статус решенных присвоили девяти жалобам предпринимателей из почти 600 за два месяца существования платформы, пишут «Известия». Об этом сообщила изданию гендиректор портала Элина Сидоренко.
Так, на платформе «Забизнес.рф» зарегистрировано 586 обращений, из них порядка 194 нуждаются в уточнении, 108 — отклонены из-за несоответствия критериям. На рассмотрение в правоохранительные органы поступило 222 обращения. Полностью удовлетворили девять жалоб (1,5%). При этом ответы направили 91 предпринимателю, а консультации провели с 55.
По словам Сидоренко, одна из системных проблем платформы — нарушение сроков рассмотрения обращений. По более чем по 30% жалоб в адрес правоохранительных органов зафиксирована просрочка. Согласно ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан» и регламентам взаимодействия правоохранительных органов с платформой, на все жалобы ответ должен быть подготовлен в течение 30 дней. Такой же период предусмотрен и для обращений в правоохранительные органы напрямую.
Большим преимуществом использования цифровой платформы эксперты называют публичность: проблемы заявителей получают огласку и становятся известными в деловом сообществе, что препятствует дальнейшим незаконным действиям по отношению к предпринимателям. Результаты деятельности целесообразно будет анализировать не раньше, чем в конце I квартала 2020-го, отметили эксперты.
По словам Андрея Белоусова, чтобы повысить доверие предпринимателей к правоохранительной системе, не нужно придумывать новые меры.