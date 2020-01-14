Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,29% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 3 160,81 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,32% — до отметки 1 624,97.

«Неопределенность на азиатских площадках задает нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 3 120—3 185 пунктов, по индексу РТС — в диапазоне 1 605—1 635 пунктов», — отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.