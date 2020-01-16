Кандидат в премьер-министры России, глава ФНС Михаил Мишустин заявил, что средства на реализацию мер, озвученных ранее президентом РФ Владимиром Путиным, в бюджете есть. По словам Мишустина, около 4 трлн рублей понадобится в четырехлетний период.

«Средства, которые были обозначены в послании, есть. В этот год это примерно 450 миллиардов рублей, четырехлетка — около 4 триллионов рублей. Средства эти будут соответствующим образом перераспределены внутри бюджета, но не затронут никаких обязательств федерального бюджета и бюджетов регионов», — сказал Мишустин.

Ранее он указывал, что на 2020 год потребуется 450 млрд рублей.



Мишустин также заявлял, что нацпроекты — отличный инструмент для достижения поставленных государством целей.