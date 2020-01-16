Международные резервы России на 10 января составили 557,5 млрд долларов против 556 млрд на 3 января текущего года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Центробанка.

Таким образом, за неделю объем международных резервов вырос на 1,5 млрд долларов.

При этом прирост к уровню последней отчетной даты 2019 года составил 7,7 млрд долларов, или 1,4%, обращает внимание Банк России, поясняя, что такая динамика была обусловлена преимущественно положительной переоценкой.

Уточним, что на 27 декабря 2019-го объем резервов равнялся 549,8 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

На днях ЦБ опубликовал данные, согласно которым международные резервы РФ прибавили в декабре порядка 12,3 млрд долларов, а за весь 2019 год — 85,9 млрд (против 35,8 млрд долларов в 2018 году).

В июне прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит увеличивать международные резервы в рамках бюджетного правила даже по достижении отметки в 500 млрд долларов — уровня, который ранее указывался как желательный объем резервов.



Выступая в Госдуме в ноябре, председатель Центробанка заметила, что Россия с начала 2018 года достаточно сильно изменила структуру резервов, снизив долю доллара, и это дает «большую защиту, больше уверенности в любых экономических и геополитических обстоятельствах».