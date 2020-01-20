Рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги Локо-Банка.

В частности, на момент отзыва у банка были долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне «B1», базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности — на уровне «b1». Полный список действовавших рейтингов приводится в релизе агентства .

На момент отзыва по долгосрочным депозитным рейтингам действовал «позитивный» прогноз.



Moody's отозвало рейтинги банка по собственным причинам делового характера, указано в релизе.

«Отзыв рейтинга Moody's Investors Service связан с прекращением действия рейтингового договора по инициативе Локо-Банка», — пояснили в самой кредитной организации.

«Принимая во внимание текущую конъюнктуру рынка, а также отсутствие крупных иностранных заимствований, банк посчитал целесообразным поддерживать в дальнейшем только два рейтинга: международный рейтинг Fitch Ratings и национальный рейтинг Аналитического кредитного рейтингового агентства. Рейтинг Fitch Ratings повышен 29 августа 2019 года до уровня «BB-» с «B+», прогноз — «стабильный». Национальный кредитный рейтинг АКРА подтвержден 2 августа 2019 года на уровне «BBB+(RU)», прогноз — «стабильный», — отметил руководитель планово-экономического направления Локо-Банка Тимур Хамидулин.

