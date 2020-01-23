Международные резервы России на 17 января составили 558,9 млрд долларов против 557,5 млрд на 10 января текущего года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Центробанка.

Таким образом, за неделю объем международных резервов вырос на 1,4 млрд долларов, или на 0,3%. Банк России указывает, что рост произошел в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и положительной переоценки.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Согласно данным регулятора, за весь 2019 год резервы выросли на 85,9 млрд (против 35,8 млрд долларов в 2018 году).

В июне прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит увеличивать международные резервы в рамках бюджетного правила даже по достижении отметки в 500 млрд долларов — уровня, который ранее указывался как желательный объем резервов.



Выступая в Госдуме в ноябре, председатель Центробанка заметила, что Россия с начала 2018 года достаточно сильно изменила структуру резервов, снизив долю доллара, и это дает «большую защиту, больше уверенности в любых экономических и геополитических обстоятельствах».