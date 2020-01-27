Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документы, в соответствии с которыми расширяется перечень услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах (МФЦ). Об этом сообщается на сайте правительства.

«Подписанным постановлением перечень государственных услуг, которые предоставляются по принципу одного окна в МФЦ, дополнен новой — «Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете». Это позволит гражданам получать сведения о своей трудовой деятельности не только в ПФР, но и в МФЦ», — говорится в сообщении.

Также подписано постановление, в соответствии с которым сведения могут предоставляться в любом отделении ПФР или в любом МФЦ независимо от места жительства или места пребывания заявителя.