В линейке Владбизнесбанка появился новый продукт — потребительский кредит «Твой выбор».

Ставки зависят от срока, суммы кредита и ряда других условий. Так, ставки по кредиту с залогом начинаются от 9,45% годовых. Сумма может составлять до 3 млн рублей, срок — до семи лет.

Без обеспечения можно получить максимум 999 999 рублей на срок также до семи лет. Минимальная ставка — 9,5%.



Кроме того, банк продлил до 7 марта акцию по кредиту «Тариф «Бюджетный». В рамках акции работники бюджетной сферы и госслужащие могут взять потребительский кредит в сумме до 700 тыс. рублей на срок до пяти лет по фиксированной ставке 10,5% годовых. Ставка не зависит ни от страхования, ни от срока кредитования, ни от того, получает ли заемщик зарплату на карту Владбизнесбанка, подчеркивают в кредитной организации. Обеспечение по кредиту не требуется.