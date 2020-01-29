Прожиточный минимум на 2020 год будет ориентирован на показатели II квартала 2019 года, когда он составлял 11 185 рублей, показатели IV квартала ни на что не влияют, заявил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Даже если во втором квартале последующего года продовольственная корзина и МРОТ оказываются меньше предыдущего, то работает золотое правило, что остается прежний уровень, законодательно это прописано. Показатели четвертого квартала ни на что не влияют, нас интересует второй квартал 2019 года, по которому ориентирован прожиточный минимум на 2020 год», — объяснил Рязанский.

Глава Минтруда: избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно Министерство использует среднегодовое значение прожиточного минимума, чтобы определить его влияние на порог бедности.

По его словам, статистика IV квартала не влияет ни на какие параметры оказания социальной помощи, включая социальную поддержку, пенсионное обеспечение или МРОТ. Весь набор этой поддержки формируется по показателям II квартала, где «показатели самые высокие с точки зрения инфляции, с точки зрения издержек», а также самая дорогая продовольственная корзина.

«Это [снижение прожиточного минимума в IV квартале 2019 года] стечение обстоятельств, связанное со статистикой, которая не имеет отношения ни к чему, что могло бы повлиять на финансово-социальную поддержку граждан. Эта статистика показала удешевление ряда товаров из продовольственной корзины, не более того», — подчеркнул Рязанский.