Доля безналичного торгового оборота в России в IV квартале 2019 года составила 50,4%. Такие данные представил Сбербанк, изучивший ситуацию в сфере развития безналичных платежей в рамках проекта «СберДанные» (инициатива по анализу и обработке больших данных).

«В IV квартале 2019 года более половины товаров и услуг в нашей стране впервые были оплачены безналично. Доля таких расчетов составила 50,4% от общих расходов граждан. Это на 4,5 процентного пункта выше, чем в IV квартале 2018-го», — указано в обзоре.

По прогнозу аналитиков «СберДанных», в 2020 году порог в 50% также будет преодолен. Такие оценки подтверждаются и статистикой Банка России, указывают в «Сбере». «Расчеты на основании данных ЦБ за девять месяцев 2019 года дают оценку в 48,6%. Если же учитывать все расходные операции по картам, то есть к оплате товаров и услуг добавить еще и переводы (р2р), то доля безналичных трансакций в общем объеме увеличится до 68,8%», — подсчитали эксперты.

Они подчеркивают, что «в регионах отметка в 50% сегодня уже не выдающееся достижение: в IV квартале 2019 года этот уровень преодолен в 36 регионах, а в Мурманской области взята новая высота — 60%». По всей вероятности, в следующем году оплата картой станет предпочтительным способом расчетов на большей части территории страны, полагают в Сбербанке.

Помимо Мурманской области в десятку лидирующих регионов по доле безналичного торгового оборота в IV квартале 2019 года вошли Коми, Карелия, Архангельская, Тюменская области, Камчатский край, Томская область, Чукотский автономный округ, Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Сахалинская область. Доли безналичного торгового оборота составляют в этих регионах от 55,2% в Сахалинской области до 60,2% в Мурманской.

Лидером по приросту доли «безнала» оказался Чукотский АО с показателем 7,7 п. п. по сравнению с IV кварталом 2018 года. При этом подавляющее большинство территорий с быстрыми темпами роста, в отличие от Чукотки, еще не являются лидерами по уровню проникновения. Это считается признаком продолжающегося быстрого и повсеместного роста использования карточных расчетов в России, поясняют в Сбербанке.

Помимо Чукотки в топ-десятку регионов по приросту доли безналичных платежей в IV квартале прошлого года вошли Якутия, Хакасия, Камчатский край, Мордовия, Белгородская, Костромская, Тамбовская, Ивановская, Магаданская области с показателями прироста от 6 п. п. у Магаданской области до 7,6 п. п. у Якутии, свидетельствуют данные обзора.



В крупнейших городах проникновение ожидается более значительное, чем в регионах. В Сыктывкаре, Петрозаводске, Апатитах, Ухте и Северодвинске уже более 60% покупок оплачиваются без участия наличных. По итогам всего 2019 года жители этих населенных пунктов в среднем отдают предпочтение расчетам по карте: показатели составили 50,2% и 51,3% за весь год и за IV квартал соответственно. При этом Москва (53,7%) и Санкт-Петербург (54,6%) пока не дотягивают до списка лидеров и занимают 30-е и 19-е место соответственно в рейтинге самых «безналичных» городов страны.