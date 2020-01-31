• Банк России отозвал лицензию у Апабанка (регистрационный номер 2404, Москва). Как поясняется в релизе ЦБ, более 70% кредитного портфеля Апабанка представлено проблемными ссудами. Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов.

• До 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет. Это прогнозирует мультимиллионер, один из крупнейших держателей российских бумаг, американский инвестор Джим Роджерс. По его оценкам, почву для нового периода турбулентности создают закредитованность, рост денежной массы и низкие ставки центробанков. Как пояснил Роджерс, новый кризис уже назрел и может начаться в ближайшие три — пять лет.

• Банки стали блокировать СМС с кодом подтверждения денежных операций после того, как абонент перешел к новому провайдеру сотовой связи, сохранив номер. Это происходит до тех пор, пока клиент снова не подтвердит свою личность. Банки стали сотрудничать с мобильными операторами, чтобы предотвращать мошенничества с сим-картами. У операторов появилась услуга, позволяющая финорганизациям получать данные о действиях с «симками».

• Индекс счастья россиян в 2019 году снизился до минимума за шесть лет, говорится в сообщении холдинга «Ромир» со ссылкой на исследование Ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International. Так, россияне в прошлом году в среднем оказались менее счастливыми, чем жители Земли в целом: 42% счастливых жителей страны против 18%, не считающих себя таковыми, что в итоге дает положительное значение индекса в 24 процентных пункта. За два года сократилась доля счастливых россиян: с 55% в 2017 году до 42% в 2019-м. Доля несчастливых россиян, наоборот, увеличилась с 11% до 18%.