Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 1,03% и составил 3 076,65 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,78% — до отметки 1 517,07.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,89%, Мосбиржи — на 1,49%, «АЛРОСы» — на 2,99%, «Газпрома» — на 2,1%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 1,81%.

Индекс Мосбиржи упал ниже 3 100 пунктов, констатируют аналитики ИК «Фридом Финанс». Инвесторы распродают сырьевые бумаги и закупаются защитными акциями, добавляют эксперты.

«Негативные новости из Китая бьют по российским и крупнейшим международным площадкам. В стороне никому не удастся отсидеться, идет полным ходом бегство инвесторов от рисков», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.