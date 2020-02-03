РНКБ запустил новую программу лояльности, направленную на популяризацию безналичных расчетов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Оформив кредит наличными, вклад «Максимальный» или ипотечный кредит на покупку жилья по одной из программ: «Новостройка», «Вторичный рынок», «Семейная ипотека», клиент банка автоматически становится участником программы лояльности», — говорится в релизе.

Одним из обязательных условий является оплата товаров и услуг в торговых точках и Интернете бесконтактной картой РНКБ на сумму не менее 5 тыс. рублей в месяц.

При соблюдении всех условий клиенту предоставляется «скидка» к ставке по кредитным продуктам или «надбавка» к ставке по вкладу в виде выплаты ежемесячного вознаграждения.