Юридическая фирма The Law Offices of Bud Cummins бывшего окружного прокурора США Бада Камминса начала расследование роли американских банков в предполагаемом «глобальном мошенничестве» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых с деньгами крупных вкладчиков Промсвязьбанка; основанием для расследования послужил заочный арест Ананьевых в сентябре прошлого года: оба обвиняются в растрате более 66 млрд рублей и 575 млн долларов, пишут «Ведомости» , ссылаясь на Камминса: расследование в отношении бывших владельцев банка он ведет с ноября 2019 года.

Камминс представляет интересы PV Group Limited, созданной группой бывших клиентов Промсвязьбанка; в 2017 году они приобрели «никчемные» кредитные ноты, которые выпускала связанная с Ананьевыми компания; всего было четыре выпуска нот на 170 млн долларов и 60 млн евро — сотрудники банка предлагали их состоятельным клиентам в качестве более доходной альтернативы вкладам; ноты не находились на балансе банка, но выпускались под гарантии двух компаний, бенефициарами которых были Ананьевы.

Верховный суд отказал в пересмотре дела о взыскании 32,6 млрд рублей и 505 млн долларов в пользу ПСБ Ранее Арбитражный суд Москвы постановил обязать компанию братьев Ананьевых Promsvyaz Capital B. V. и девять других связанных с экс-бенефициарами Промсвязьбанка структурами вернуть банку деньги.

Братья Ананьевы предположительно «соблазнили» клиентов банка обменять свои депозиты на кредитные ноты и затем «убежали с активами», использовав сложную глобальную схему, которая включала несколько компаний в разных странах и трансакции, которые проходили через американские банки, включая JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon и Citibank, говорится в сообщении The Law Offices of Bud Cummins, по ее сведениям, кроме Ананьевых в схеме участвовало 40 директоров различных связанных с бизнесменами компаний в 27 юрисдикциях по всему миру.

Цель расследования Камминса в сообщении его фирмы формулируется так: выяснить, совершили ли Ананьевы и содействовали ли этому американские банки незаконное присвоение миллионов долларов, привязанных к кредитным нотам, и могли ли компании, контролируемые братьями, злоупотреблять финансовой системой США.

​Бежавшие из России братья Ананьевы обвиняются в растрате 66 млрд рублей и 575 млн долларов Им грозит до десяти лет колонии.

Полностью проиграв процесс в Высоком суде Лондона и не возместив расходы других сторон, втянутых в разбирательство, некоторые держатели нот продолжают искать новые информационные поводы; прежде чем тратить средства на какие-либо расследования, следует выполнить обязательство, наложенное английским судом: возместить более 2,2 млн фунтов расходов ответчикам, чего держатели нот еще не сделали, заявил «Ведомостям» представитель Дмитрия Ананьева.