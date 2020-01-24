Верховный суд России отказал в пересмотре дела о взыскании в пользу Промсвязьбанка 32,6 млрд рублей и 505 млн долларов с десяти иностранных компаний, среди которых Promsvyaz Capital B. V. — компания бывших собственников банка Дмитрия и Алексея Ананьевых. Такая информация следует из картотеки суда.

3 июля 2019 года Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Москвы, который ранее признал законными требования Промсвязьбанка к десяти иностранным компаниям и постановил обязать компанию экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Ананьевых Promsvyaz Capital B. V. и девять других связанных с Ананьевыми структур вернуть банку 32,7 млрд рублей и 505 млн долларов.

По заявлению банка, акционеры Промсвязьбанка (Promsvyaz Capital B. V.) продали ценные бумаги банка самому банку 14 декабря 2017 года — за день до объявления о санации, после чего по закону стоимость этих бумаг обесценилась и составила менее 1 рубля.