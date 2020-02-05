МТС Банк вводит в линейку новый нецелевой кредитный продукт «Моментальный кредит». Он оформляется онлайн без необходимости посещения офиса, указывают в кредитной организации.

Как уточняет бизнес-лидер стрима «Кредитование» МТС Банка Иван Барсов, новым digital-продуктом смогут воспользоваться не только действующие, но и новые клиенты.

Оформление «Моментального кредита» занимает не более десяти минут. Из документов нужны паспорт и СНИЛС/ИНН. «Достаточно на сайте МТС Банка указать свой мобильный номер и нажать кнопку «Оформить». Банк высылает СМС со ссылкой на анкету. Клиент с мобильного телефона переходит на веб-страницу и заполняет заявку, прилагает фото паспорта и селфи», — поясняют в банке.

Финучреждение в режиме реального времени принимает решение по заявке, определяет индивидуальные параметры кредита, формирует электронную версию кредитного договора. Клиент знакомится с индивидуальными условиями по кредиту и подписывает договор, вводя код из СМС в специальное поле. Получив подтверждение, клиент может моментально воспользоваться кредитом для оплаты товаров и/или переводов. Зачисление денежных средств происходит на виртуальную кредитную карту МТС Банка либо переводом на карту любого российского банка без комиссии.

Сумма кредита составляет 15 тыс. рублей, сроки — три, шесть, девять месяцев или год. При онлайн-оплате товаров или услуг с виртуальной карты МТС Банка и снятии наличных с любых устройств с функцией приема бесконтактных карт ставка будет равна 29,9%, при переводе денежных средств на карту любого банка РФ — 35,2% годовых. Погашение кредита осуществляется ежемесячно равными платежами по реквизитам виртуальной карты (СМС-сообщение с реквизитами карты будет направлено на указанный в заявке номер телефона).



Во II квартале банк планирует подключать партнеров (онлайн-магазины и маркетплейсы), на сайтах которых станет доступно оформление «Моментального кредита».