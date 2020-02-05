Ставки по ипотеке, которые на данный момент установились на уровне 9%, завышены. Необходимо принять дополнительные меры по их снижению, заявил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала РБК.



«Я считаю, что сегодняшняя ставка по ипотеке завышенная, она должна быть ниже. По итогам прошлого года вышло около 9%», — сказал вице-премьер, которого цитирует ТАСС.

Вице-премьер добавил, что, согласно нацпроекту «Жилье и городская среда», к 2024 году ставки должны составить около 8%. «Надо идти по нацпроекту и смотреть возможности для дополнительного снижения. Это непростая задача, ее надо обсудить, взвесить, так как это влияет и на резервы банков, и на экономику, на платежеспособный спрос населения», — пояснил Хуснуллин.

Он отметил, что переход на проектное финансирование жилищного строительства совпал с задачей по увеличению ввода жилья, а это две противоречивые задачи.

«Но это решение надо было принимать, потому что в стране количество обманутых дольщиков из года в год стало расти. В то же время я четко понимаю, что это затормозит жилищное строительство, потому что банки, получив все деньги от застройщиков, взяли на себя ответственность, расходы, соответственно, это все ляжет в конечном итоге на покупателя. Раз мы эту схему перевели в банковский сектор, тем самым утяжелив программы, тогда мы должны обязательно принять решение, за счет чего мы ее можем облегчить. Облегчить мы ее можем точно за счет снижения ставки ипотеки», — сказал вице-премьер.



По словам Хуснуллина, также надо принимать решение по поддержке кредитования застройщиков. «В Москве застройщики в подавляющем большинстве могут прокредитоваться, а есть регионы, где на один райцентр — один застройщик, и он сегодня не может получить кредит», — пояснил он.