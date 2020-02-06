• В 2020 году лицензий могут лишиться 25—30 кредитных организаций РФ, а их общее число может уменьшиться на 10%. Такой прогноз представлен в аналитическом обзоре рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги». Аналитики напоминают, что за 2019 год были отозваны или аннулированы лицензии 31 кредитной организации. Кроме того, в прошлом году произошло 12 реорганизаций в форме присоединения. На 1 января 2020 года в России были зарегистрированы 442 действующие кредитные организации.

• На специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные более 1,2 млн клиентов микрофинансовых организаций (МФО). «Пробник» базы, содержащий около 800 записей, включает Ф. И. О., номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и паспортные данные россиян. В «пробнике» были данные клиентов микрофинансовых компаний «Займер», «еКапуста», «Лайм» и «МикроКлад». Они контактировали с МФО в период с 2017-го по конец 2019 года. В пресс-службе СРО «МиР» заявили, что МФО завершили внутренние проверки информации о продаже данных клиентов в Интернете. Факт, что источником утечки является какой-либо один или несколько участников микрофинансового рынка, не установлен, поэтому обвинения конкретных компаний преждевременны.

• Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу. Так, увеличение стоимости жилья станет очевидным летом 2021 года, когда завершатся все стройки, начатые до введения эскроу-счетов, и произойдет монополизация рынка, заявили в Совфеде.



• Банки оценили клиентские переводы через Систему быстрых платежей (СБП) за 2019 год. Переводы через нее показали не только хорошую динамику, но и оказались вполне конкурентоспособными по отношению к классическим переводам с карты на карту. Основной трафик в СБП продолжают формировать пока три кредитные организации: оборот Тинькофф Банка в 2019 году составил 32 млрд рублей, Альфа-Банка — 30 млрд, а ВТБ — 22 млрд. В сумме это составляет более половины всех переводов через СБП. Банкиры ждут дальнейшего роста оборотов, и это связано не только с подключением Сбербанка. К 1 октября должны подключиться все 266 банков с универсальной лицензией.