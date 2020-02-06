На специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные более 1,2 млн клиентов микрофинансовых организаций (МФО), пишет РБК . Издание обнаружило объявление о продаже от 2 февраля.

«Пробник» базы, содержащий около 800 записей, включает Ф. И. О., номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и паспортные данные россиян. В пробнике были данные клиентов микрофинансовых компаний «Займер», «еКапуста», «Лайм» и «МикроКлад». Они контактировали с МФО в период с 2017 по конец 2019 года. Некоторые участники базы подтвердили, что их данные верны, но утверждали, что никогда не обращались за займами.

В «Быстроденьгах», изучив часть «пробника» (100 записей), сообщили, что уровень совпадения по строкам составляет 33%, но не по всем параметрам. В компании «Займер» начато оперативное служебное расследование в связи с возможной утечкой персональных данных клиентов. «МикроКлад» сообщил, что в пробной части нет данных его клиентов.

По словам источника, близкого к ЦБ, продаваемая база похожа на объединение данных клиентов МФО из разных источников, а не на утечку из одной компании.

МФК допустила утечку персональных данных Проводится проверка для выяснения «всей информации по данному случаю».

По мнению экспертов, база не может принадлежать МФО или банкам из-за ее непригодности для работы, так как там есть поля, которые содержат только номер телефона и почту. Источником данных могут быть веб-мастера или лидогенераторы, которые собирают данные клиентов для дальнейшей перепродажи. Также это может быть составная база данных клиентов нескольких уже не функционирующих МФО или база одной компании, которая собрана по кусочкам из разных источников, считают эксперты. Утечка могла произойти через инсайдерский канал: либо сам продавец, либо тот, кто передал ему базу, работает в МФО. Вероятно, что база действительно содержит 1,2 млн записей, так как сам продавец заявляет о готовности «работать через гаранта» (сервис проверки данных на специализированных сайтах), и это говорит о том, что он не обманет как минимум с количеством записей в базе, допускают эксперты, но это не означает, что все эти записи достоверные.